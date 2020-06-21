От омичей на четыре часа скроется солнце

Posted 21 июня 2020,, 05:29
Published 21 июня 2020,, 05:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, 21 июня в 11:44 по омскому времени начнётся кольцеообразное солнечное затмение. Максимальной фазы достигнет в 13:53, а завершится в 14:51.
Затмение начнётся в Африке, закончится в Тихом океане. Большая часть россиян тоже смогу увидеть редкое явление, правда, частично. Солнечный диск в Омске будет закрыт на 15,27%.
Специалисты предупреждают о мерах предосторожности: обычные солнечные очки для наблюдения за затмением не подойдут. Пользоваться можно закопченным стеклом или пленкой, CD-, DVD-дисками, сварочными масками, рентгеновскими снимками или засвеченными фотопленками.
Отметим, редкое явление совпало с днём летнего солнцестояния. Уже завтра солнце начнёт уходить на спад.