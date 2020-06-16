Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2020,, 08:16

Published 16 июня 2020,, 08:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Росводоканал Омск»: передай показания через РВК.Услуги

16 июня 2020, 08:16
Абоненты предприятия могут воспользоваться ещё одним дистанционным способом для передачи показаний приборов учёта - мобильным приложением, которое работает на базе Android и Apple iPhone. С помощью приложения «РВК.Услуги» потребители могут буквально в два клика отправлять показания счётчиков и оплачивать начисления.

«Телефон всегда рядом - дома, на работе, в пути. Для многих он стал помощником в решении текущих дел. Различные приложения облегчают нашу жизнь, независимо от того, хотим мы вызвать такси или оплатить за воду. Функционал приложения РВК.Услуги не ограничивается только оплатой или передачей показаний, с его помощью потребители могут заказать установку приборов учёта и другие сантехнические работы. Пользоваться приложением очень просто, поэтому мы уверены, что клиенты предприятия оценят современный способ взаимодействия», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Клиенту компании необходимо скачать и установить приложение на смартфон, ввести номер лицевого счёта и фамилию собственника жилья, после чего отобразится адрес плательщика. Приложение сохраняет информацию о переданных показаниях, начислениях, оплатах и позволяет отслеживать взаиморасчеты по нескольким лицевым счетам.

Чтобы начисления в квитанции были корректными, горожанам рекомендуют передавать показания счетчиков ежемесячно до 25 числа.

Передать показания приборов учёта дистанционно можно так:

— через мобильное приложение «РВК.Услуги»;

сервис на сайте компании (без регистрации);

— с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

— через личный кабинет на сайте или с помощью его мобильной версии;

— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

— на сайте www.vp.ru.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15