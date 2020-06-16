«Росводоканал Омск»: передай показания через РВК.Услуги

«Телефон всегда рядом - дома, на работе, в пути. Для многих он стал помощником в решении текущих дел. Различные приложения облегчают нашу жизнь, независимо от того, хотим мы вызвать такси или оплатить за воду. Функционал приложения РВК.Услуги не ограничивается только оплатой или передачей показаний, с его помощью потребители могут заказать установку приборов учёта и другие сантехнические работы. Пользоваться приложением очень просто, поэтому мы уверены, что клиенты предприятия оценят современный способ взаимодействия», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.