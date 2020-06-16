«Росводоканал Омск»: передай показания через РВК.Услуги

Posted 16 июня 2020,, 08:16
Published 16 июня 2020,, 08:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Телефон всегда рядом - дома, на работе, в пути. Для многих он стал помощником в решении текущих дел. Различные приложения облегчают нашу жизнь, независимо от того, хотим мы вызвать такси или оплатить за воду. Функционал приложения РВК.Услуги не ограничивается только оплатой или передачей показаний, с его помощью потребители могут заказать установку приборов учёта и другие сантехнические работы. Пользоваться приложением очень просто, поэтому мы уверены, что клиенты предприятия оценят современный способ взаимодействия», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Клиенту компании необходимо скачать и установить приложение на смартфон, ввести номер лицевого счёта и фамилию собственника жилья, после чего отобразится адрес плательщика. Приложение сохраняет информацию о переданных показаниях, начислениях, оплатах и позволяет отслеживать взаиморасчеты по нескольким лицевым счетам.
Чтобы начисления в квитанции были корректными, горожанам рекомендуют передавать показания счетчиков ежемесячно до 25 числа.
Передать показания приборов учёта дистанционно можно так:
— с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;