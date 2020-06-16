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Posted 16 июня 2020,, 07:28

Published 16 июня 2020,, 07:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омич организовал канал поставки наркотиков в Марий Эл

16 июня 2020, 07:28
В Йошкар-Оле изъяли крупную партию наркотиков, сообщает ГТРК «Марий Эл».

Житель Омска организовал межрегиональный канал поставки и сбыта наркотиков. В Йошкар-Оле его задержали сотрудники УФСБ России по Марий Эл. Запрещенные вещества перевозили на автомобиле.

Всего было изъято более 2,5 килограммов наркотиков, которые хранились под деревом в черном полиэтиленовом мешке. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Город55, в Шербакуле будут судить пенсионера за сбыт героина. Он продал наркотики местному жителю. Всего шербакулец хранил для сбыта 12,9 г запрещенного вещества.

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