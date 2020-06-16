Омич организовал канал поставки наркотиков в Марий Эл

Posted 16 июня 2020,, 07:28
Published 16 июня 2020,, 07:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Житель Омска организовал межрегиональный канал поставки и сбыта наркотиков. В Йошкар-Оле его задержали сотрудники УФСБ России по Марий Эл. Запрещенные вещества перевозили на автомобиле.
Всего было изъято более 2,5 килограммов наркотиков, которые хранились под деревом в черном полиэтиленовом мешке. Возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал Город55, в Шербакуле будут судить пенсионера за сбыт героина. Он продал наркотики местному жителю. Всего шербакулец хранил для сбыта 12,9 г запрещенного вещества.