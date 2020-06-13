У омской больницы заметили очередь из 13 «скорых»

Posted 13 июня 2020,, 11:22
Published 13 июня 2020,, 11:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В распоряжении издания оказалась видеозапись, сделанная вечером 11 июня на территории медсанчасти в Ленинском округе Омска. Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.
Омичи несколько часов ждут своей очереди, чтобы пройти исследование на томографе. У всех них есть признаки пневмонии, которую может усугубить коронавирус. Потому прежде чем начать лечение, им приходится ждать обследования под дверями МСЧ-4.
Отметим, что в последние несколько дней в регионе фиксируется рекордный рост заболеваемости — более 80 новых случаев за сутки. Число выздоровевших пациентов растет не так стремительно, на том же уровне остается число погибших после заражения коронавирусом.
Несмотря на это с 15 июня в Омской области отменяется режим самоизоляции. Некоторые ограничения продолжат действовать. Например, омичам все еще придется носить медицинские маски в общественных местах, а фитнес-центры, рестораны и бани пока закрыты.