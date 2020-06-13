Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2020,, 11:22

Published 13 июня 2020,, 11:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

У омской больницы заметили очередь из 13 «скорых»

13 июня 2020, 11:22
В Омске у МСЧ-4 заметили очередь из 13 машин скорой помощи. Все они приехали в больницу, чтобы пациентам с подозрением на коронавирус сделали компьютерную томографию легких, сообщают «Коммерческие вести».

В распоряжении издания оказалась видеозапись, сделанная вечером 11 июня на территории медсанчасти в Ленинском округе Омска. Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.

Омичи несколько часов ждут своей очереди, чтобы пройти исследование на томографе. У всех них есть признаки пневмонии, которую может усугубить коронавирус. Потому прежде чем начать лечение, им приходится ждать обследования под дверями МСЧ-4.

Отметим, что в последние несколько дней в регионе фиксируется рекордный рост заболеваемости — более 80 новых случаев за сутки. Число выздоровевших пациентов растет не так стремительно, на том же уровне остается число погибших после заражения коронавирусом.

Несмотря на это с 15 июня в Омской области отменяется режим самоизоляции. Некоторые ограничения продолжат действовать. Например, омичам все еще придется носить медицинские маски в общественных местах, а фитнес-центры, рестораны и бани пока закрыты.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15