В центре Тары нашли древние кости во время прокладки трубы

В письмах тарского краеведа Аркадия Ваганова говорится, что во время постройки Дома культуры в 1960-х годах рабочие нашли в котловане на глубине 3.5-4 метров множество бревенчатых построек первых жителей Тары. Там же находились долбленые гробы, которые использовали еще во времена до Петра Первого.