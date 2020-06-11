В центре Тары нашли древние кости во время прокладки трубы

Posted 11 июня 2020,, 01:59
Published 11 июня 2020,, 01:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, древнее захоронение обнаружили во время работ по реконструкции Дома культуры «Север». Глава района Евгений Лысаков распорядился, чтобы работы по прокладке траншеи на время приостановили.
Предполагается, что находка может быть одной из многочисленных могил кладбища при деревянной Пятницкой церкви. Это кладбище работало до того, как за чертой города появилось Тихвинское кладбище — до 70-х годов XVIII века.
В письмах тарского краеведа Аркадия Ваганова говорится, что во время постройки Дома культуры в 1960-х годах рабочие нашли в котловане на глубине 3.5-4 метров множество бревенчатых построек первых жителей Тары. Там же находились долбленые гробы, которые использовали еще во времена до Петра Первого.