Омичам предлагают бронировать отель и получать месяц связи бесплатно

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.