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Posted 11 июня 2020,, 03:00

Published 11 июня 2020,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичам предлагают бронировать отель и получать месяц связи бесплатно

11 июня 2020, 03:00
Компания МегаФон и тревел-платформа Booking.com предлагают бронировать отели в России и получать бесплатную свзяь в подарок. Акция действует до конца 2020 года, в ней уже участвуют более 64 тыс российских отелей.

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. МегаФон и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Миссия Booking.com – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», - отмечает Алексей Матушкин, региональный директор Booking.com.

МегаФон и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам МегаФона бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира. МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

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