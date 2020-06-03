Худрука омского театра отпустили под подписку о невыезде

Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение, а затем отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее Город55 сообщал, что худрука подозревают в том, что он с 2016 по 2018 годы заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке театров. Он перевел подставному лицу более 1.3 млн рублей.