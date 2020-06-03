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Posted 3 июня 2020,, 06:14

Published 3 июня 2020,, 06:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Худрука омского театра отпустили под подписку о невыезде

3 июня 2020, 06:14
Художественного руководителя «Пятого театра» подозревают в присвоении более 1.3 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести».

Как сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах, уголовное дело возбудили на художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна. Он обвиняется по части четвертой статьи 160 УК РФ, то есть в присвоении или растрате, совершенными с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение, а затем отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее Город55 сообщал, что худрука подозревают в том, что он с 2016 по 2018 годы заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке театров. Он перевел подставному лицу более 1.3 млн рублей.

Добавим, что Никита Гриншпун стал главным режиссером Омского драматического «Пятого театра» в 2014 году.

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