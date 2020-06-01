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Posted 1 июня 2020,, 11:53

Published 1 июня 2020,, 11:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Разработчик генплана Омска объяснил, почему в документе нет аэропорта «Федоровка»

1 июня 2020, 11:53
Вице-мэр Омска Михаил Губин и генеральный директор ИТП «Град» Илья Бальцер на прошедшем брифинге рассказали подробности нового генплана Омска. Ранее сообщалось, что в проекте нет аэропорта Федоровка, есть лишь «Омск-Центральный» и военный «Омск-северный».

По словам Губина, аэропорт «Федоровка» будет вынесен за пределы Омска, поэтому в генплане его нет. Его никто не исключал, просто он выходит за границы города, а документы разрабатывались так, чтобы не мешать действующему аэропорту.

Бальцер добавил, что новый генплан разработан с учетом того, что в Омске будет функционировать действующий аэропорт «Омск-Центральный». Также он рассказал, что после строительства новой воздушной гавани на территории действующей можно развить общественно-деловой центр с зеленой зоной и социальными объектами.

Сейчас действующий аэропорт делит Левобережье на две части, что плохо сказывается на Старом Кировске, который отрезан от города, пишет «ОмскРегион».

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