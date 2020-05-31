Замминистра строительства Омской области уволился на пятый день

Posted 31 мая 2020,, 05:37
Published 31 мая 2020,, 05:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Антон Гаак приступил к обязанностям замминистра строительства 25 мая, а 29 мая он уже покинул пост.
В 2001 году Антон Гаак окончил Омский университет путей сообщения по специальности «Промышленная энергетика», после чего работал в «Омской энергосбытовой компании» и возглавлял ООО «НИИАР-Генерация» в Димитровграде.
По неподтвержденным официально данным, в ближайшее время Антон Гаак станет министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса, пишет издание. Пост стал вакантным после того, как 6 марта 2020 года его покинул Вадим Марыгин.