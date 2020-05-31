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Posted 31 мая 2020,, 05:37

Published 31 мая 2020,, 05:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Замминистра строительства Омской области уволился на пятый день

31 мая 2020, 05:37
Распоряжение о снятии обязанностей с замминистра строительства транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Гаака подписано 29 мая. Он займет новый пост в правительстве, сообщают «Коммерческие Вести».

Антон Гаак приступил к обязанностям замминистра строительства 25 мая, а 29 мая он уже покинул пост.

В 2001 году Антон Гаак окончил Омский университет путей сообщения по специальности «Промышленная энергетика», после чего работал в «Омской энергосбытовой компании» и возглавлял ООО «НИИАР-Генерация» в Димитровграде.

По неподтвержденным официально данным, в ближайшее время Антон Гаак станет министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса, пишет издание. Пост стал вакантным после того, как 6 марта 2020 года его покинул Вадим Марыгин.

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