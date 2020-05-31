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Posted 31 мая 2020,, 03:30

Published 31 мая 2020,, 03:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области сразу два замминистра подали в отставку

31 мая 2020, 03:30
Свои посты официально покинули Анна Негодуйко и Антон Гаак, который отработал в должности всего 5 дней. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Омской области.

Анна Негодуйко начала работать в Министерстве экономики Омской области сразу после окончания вуза в 2001 году. Она начинала с должности специалиста 1 категории, затем ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела и начальником управления.

В ноябре 2014 года Анна Негодуйко назначена на должность заместителя Министра экономики Омской области.

Приказ об освобождении чиновницы от занимаемой должности подписан 29 мая. Причина, по которой замминистра решила покинуть пост, не называется.

Заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Гаак проработал в должности всего 5 дней. Он ушел в отставку с 29 мая. Как сообщают "Коммерческие вести" скоро он станет министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

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