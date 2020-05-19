Микроминиатюрист из Омска обеспечил насекомых средствами защиты

Posted 19 мая 2020,, 12:00
Published 19 мая 2020,, 12:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Для каждого насекомого художник создал маски разного размера, чтобы они были «удобными» для микроминиатюр. Коненко отмечает, что в действительности медицинские маски насекомым не нужны, так как у них другая дыхательная система.
Отмечается, что маски сделаны из специальной плотной ткани, которую используют для пошива реальных медицинский масок.
Создать мини-символ пандемии Коненко планировал еще два месяца назад. В режиме самоизоляции у него появилось больше свободного времени, и теперь несколько его работ обеспечены средствами индивидуальной защиты.