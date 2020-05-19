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Posted 19 мая 2020,, 12:00

Published 19 мая 2020,, 12:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Микроминиатюрист из Омска обеспечил насекомых средствами защиты

19 мая 2020, 12:00
Омских художник Анатолий Коненко создал маски для микро-насекомых. Микроминиатюрист изготовил медицинские маски для краба, стрекозы и кузнечика, сообщает ГТРК «Иртыш».

Для каждого насекомого художник создал маски разного размера, чтобы они были «удобными» для микроминиатюр. Коненко отмечает, что в действительности медицинские маски насекомым не нужны, так как у них другая дыхательная система.

Отмечается, что маски сделаны из специальной плотной ткани, которую используют для пошива реальных медицинский масок.

Создать мини-символ пандемии Коненко планировал еще два месяца назад. В режиме самоизоляции у него появилось больше свободного времени, и теперь несколько его работ обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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