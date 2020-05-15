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Posted 15 мая 2020,, 09:00

Published 15 мая 2020,, 09:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омскому таксисту, поддержавшему теракт в Новой Зеландии, смягчили приговор

15 мая 2020, 09:00
Жителю Омской области на полгода смягчили приговор за оправдание теракта в Новой Зеландии. Апелляционный военный суд города Власиха отправил его в колонию на 2 года, пишет Омскрегион.

Уголовное дело на омского таксиста возбудили после того, как в марте прошлого года после теракта в Новой Зеландии мужчина в соцсетях одобрительно высказался по поводу случившегося и призвал своих соотечественников устроить вооруженное нападение на конкретный представителей российской власти.

В январе первый Восточный окружной военный суд признал омича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «публичное оправдание терроризма в интернете» и ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности». Мужчину приговорили к 2.5 годам колонии, однако омич посчитал приговор слишком суровым.

Апелляционный военный суд города Власиха согласился снизить тюремный срок на шесть месяцев. В итоге мужчина проведет в колонии общего режима два года, еще сколько же времени после освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом. Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

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