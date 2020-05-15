Омскому таксисту, поддержавшему теракт в Новой Зеландии, смягчили приговор

Апелляционный военный суд города Власиха согласился снизить тюремный срок на шесть месяцев. В итоге мужчина проведет в колонии общего режима два года, еще сколько же времени после освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом. Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе регионального УФСБ.