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Posted 13 мая 2020,, 11:26

Published 13 мая 2020,, 11:26

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Власти Омской области пока не решаются открыть детсады

13 мая 2020, 11:26
Несмотря на то, что в Омской области разрешили работать значительному числу предприятий, детсады власти все еще не рискуют открывать. О причинах этого в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал сегодня министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

После 12 мая в России по распоряжению Путина закончились нерабочие дни, и в связи с этим власти Омской области приняли решение расширить список сфер, которые могут возобновить работу. Однако из-за того, что детские сады закрыты, не все омичи смогут вернуться на работу.

Куприянов отметил, что вопрос об открытии детсадов обсуждался на последнем заседании оперштаба, но решение было принято не в пользу омичей. Как уверяет чиновник, на следующем заседании оперштаба вновь будет прорабатываться возможность открыть детсады, и случиться это может еще до окончания режима самоизоляции.

В Омской области режим самоизоляции действует до 24 мая. В зависимости от ситуации с коронавирусом в регионе меры будут ослабляться или усиливаться. Отметим, что за последние сутки в Омской области зарегистрировали 23 новых случая коронавируса, еще двое скончались.

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