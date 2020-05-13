Власти Омской области пока не решаются открыть детсады

Posted 13 мая 2020,, 11:26
Published 13 мая 2020,, 11:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
После 12 мая в России по распоряжению Путина закончились нерабочие дни, и в связи с этим власти Омской области приняли решение расширить список сфер, которые могут возобновить работу. Однако из-за того, что детские сады закрыты, не все омичи смогут вернуться на работу.
Куприянов отметил, что вопрос об открытии детсадов обсуждался на последнем заседании оперштаба, но решение было принято не в пользу омичей. Как уверяет чиновник, на следующем заседании оперштаба вновь будет прорабатываться возможность открыть детсады, и случиться это может еще до окончания режима самоизоляции.
В Омской области режим самоизоляции действует до 24 мая. В зависимости от ситуации с коронавирусом в регионе меры будут ослабляться или усиливаться. Отметим, что за последние сутки в Омской области зарегистрировали 23 новых случая коронавируса, еще двое скончались.