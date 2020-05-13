В Омской области восемь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Ирина Солдатова напомнила, что главная задача врачей связана с ранним выявлением опасного заболевания. От этого зависит эффективность лечения. Когда к коронавирусу присоединяются другие хронические заболевания, шансы на успешное выздоровление уменьшаются с геометрической прогрессией. Сейчас в Омске есть восемь пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.