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Posted 13 мая 2020,, 03:43

Published 13 мая 2020,, 03:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области восемь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

13 мая 2020, 03:43
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса, а также о борьбе за жизни нескольких пациентов, сообщает «Омскрегион».

Ирина Солдатова напомнила, что главная задача врачей связана с ранним выявлением опасного заболевания. От этого зависит эффективность лечения. Когда к коронавирусу присоединяются другие хронические заболевания, шансы на успешное выздоровление уменьшаются с геометрической прогрессией. Сейчас в Омске есть восемь пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

«В критическом состоянии у нас восемь пациентов в ГБ № 11. Доктора борются за их жизнь, имеются все современные препараты, цитирует министра „Омскрегион“ . — Но все пациенты имеют отягощающие диагнозы, которые усугубляют их состояние. И все эти пациенты старше 65 лет».

По данным на 12 мая, в Омской области зарегистрировали 332 зараженных коронавирусом. За все время вылечились 62 пациента, умерли — восемь.

Также министр здравоохранения рассказала, что выход на плато ожидается к концу мая. Но это будет возможно, если омичи будут носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и предпринимать другие противоэпидемические меры.

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