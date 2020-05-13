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Posted 13 мая 2020,, 10:15

Published 13 мая 2020,, 10:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Начальником омского угрозыска официально стал Николай Сергеев

13 мая 2020, 10:15
Полковника полиции Николая Сергеева официально утвердили на должность начальника уголовного розыска УМВД России по Омской области. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

Николай Сергеев более 10 лет проработал в региональном уголовном розыске. Его предшественником на должности начальника подразделения был Алексей Кубиц, но в апреле этого года его назначили замначальника полиции региона по оперативной работе. С тех пор Сергеев временно исполнял обязанности руководителя угрозыска.

Теперь же, как пишет издание, по распоряжению федерального ведомства, Сергеев занял этот пост официально. На сайте угрозыска он теперь также значится начальником, а не исполняющим обязанности руководителя подразделения.

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