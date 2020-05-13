Начальником омского угрозыска официально стал Николай Сергеев

Николай Сергеев более 10 лет проработал в региональном уголовном розыске. Его предшественником на должности начальника подразделения был Алексей Кубиц, но в апреле этого года его назначили замначальника полиции региона по оперативной работе. С тех пор Сергеев временно исполнял обязанности руководителя угрозыска.