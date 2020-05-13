Начальником омского угрозыска официально стал Николай Сергеев

Posted 13 мая 2020,, 10:15
Published 13 мая 2020,, 10:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Николай Сергеев более 10 лет проработал в региональном уголовном розыске. Его предшественником на должности начальника подразделения был Алексей Кубиц, но в апреле этого года его назначили замначальника полиции региона по оперативной работе. С тех пор Сергеев временно исполнял обязанности руководителя угрозыска.
Теперь же, как пишет издание, по распоряжению федерального ведомства, Сергеев занял этот пост официально. На сайте угрозыска он теперь также значится начальником, а не исполняющим обязанности руководителя подразделения.