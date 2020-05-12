Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2020,, 11:48

Published 12 мая 2020,, 11:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В отношении Юрия Сутягинского возбуждено уголовное дело за сокрытие денег

12 мая 2020, 11:48
В СК РФ по Омской области расследуется уголовное дело в отношении Юрия Сутягинского, как экс-директора ООО «Агропромышленный холдинг "АЛТАУР"», пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на следователя по особо важным делам третьего отдела СУ Павла Борисова.

По его словам, Сутягинского подозревают в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Сделано это в особо крупном размере.

С 28 ноября 2017 года Юрий Сутягинский являлся единственным учредителем ООО, а с 26 января 2017 года был генеральным директором предприятия. Несколько раз руководитель нарушал закон и не выплачивал заработную плату подчиненным. За это летом 2019-го он на 1 год был дисквалифицирован. С 1 апреля по 27 июня 2019 года руководил ООО Роман Кузнецов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15