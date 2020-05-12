В отношении Юрия Сутягинского возбуждено уголовное дело за сокрытие денег

С 28 ноября 2017 года Юрий Сутягинский являлся единственным учредителем ООО, а с 26 января 2017 года был генеральным директором предприятия. Несколько раз руководитель нарушал закон и не выплачивал заработную плату подчиненным. За это летом 2019-го он на 1 год был дисквалифицирован. С 1 апреля по 27 июня 2019 года руководил ООО Роман Кузнецов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.