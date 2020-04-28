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Posted 28 апреля 2020,, 09:40

Published 28 апреля 2020,, 09:40

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте за год удалила 38,5 млн единиц контента про наркотики

28 апреля 2020, 09:40
Команда ВКонтакте рассказала в «Центре безопасности», что за 2019 год на платформе было удалено 38,5 миллиона единиц контента по теме пропаганды и распространения наркотиков.

Также в течение всего года было заблокировано 1,7 миллиона профилей и 3 тысячи сообществ, где злоумышленники публиковали такие материалы.

Информация была представлена в новом разделе «Центра безопасности» под названием «Здоровая среда». Он доступен по ссылке vk.com/safety?section=health. В нём ВКонтакте подчеркнула, что на платформе запрещено рекламировать курительные смеси, марихуану, психотропные вещества, принадлежности для употребления наркотиков и оружие.

Кроме того, из нового раздела «Центра безопасности» пользователи ВКонтакте могут узнать, где найти актуальную и достоверную информацию о COVID-19 и как платформа борется с фейковыми новостями о пандемии. К примеру, за март было удалено более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.

Команда ВКонтакте напомнила, что о подозрительных материалах можно сообщить с помощью кнопки «Пожаловаться». Она есть у профилей, сообществ, записей, комментариев, фотографий, видео, историй. Время реакции на жалобы обычно составляет несколько минут. ВКонтакте использует специальные алгоритмы, которые помогают распознавать разные виды нарушений — например, пропаганду насилия, распространение наркотиков, спам и другие вредоносные материалы.

Иван Корнеев, руководитель команды модерации ВКонтакте:

«Мы создаём инструменты, которые помогают поддерживать ВКонтакте здоровую среду. На нашей платформе запрещено продавать наркотические вещества. Мы удаляем информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и описание способов употребления. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности и имел как можно меньше поводов переживать за близких».

В «Центре безопасности» ВКонтакте пользователи могут быстро найти контакты экстренных служб и линий психологической помощи в трудный период. Также там собраны советы от психологов о том, что делать, если друг, подруга, родственник или знакомый делится суицидальными мыслями и нуждается в помощи.

Ранее ВКонтакте рассказала, что за 2019 год на платформе было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента, связанного с поощрением самоубийств, нанесения увечий, детской эксплуатацией и пропагандой насилия в школах.

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