ВКонтакте рассказала о росте выручки более чем на 20%

Posted 23 апреля 2020,, 07:23
Published 23 апреля 2020,, 07:23
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Количество пользователей и их вовлечённость выросли: люди чаще используют мини-приложения, звонят и пишут друг другу, публикуют истории и проводят трансляции.
Несмотря на замедление рекламного рынка из-за коронавируса, выручка ВКонтакте за первый квартал 2020 года показала устойчивый рост — более чем на 20% по сравнению с таким же периодом год назад.
Продолжает наращивать аудиторию и VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK. Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать. Ещё в марте 2020 активных мини-приложений на платформе было порядка 15 тысяч, в апреле — уже больше 16 тысяч.
По сравнению с прошлым годом ежемесячная аудитория VK Mini Apps выросла в четыре раза и составила в марте 27,5 млн человек. Апрель ещё не закончился, но у платформы уже новой рекорд — 31 млн пользователей. Что касается ежедневной аудитории, то она за год выросла в шесть раз и составила в марте 2,3 млн.
Растёт и использование QR-кодов ВКонтакте. В первом квартале пользователи поделились QR-кодами в мобильном приложении VK более 113 млн раз — в два раза больше, чем в прошлом квартале.
Значительный рост продукты VK показали в период самоизоляции. Команда ВКонтакте запустила и поддержала более 50 проектов, связанных с коронавирусом. В первую очередь они были направлены на информирование о вирусе, образование, развлечение во время самоизоляции и поддержку бизнеса и благотворительности.
Каждую неделю единый центр информации по коронавирусу и тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus) посещают более 20 млн пользователей. Кроме того, ВКонтакте интегрировала инструменты для школ, университетов и преподавателей для полноценного удалённого обучения.
В результате по сравнению с периодом до начала самоизоляции: