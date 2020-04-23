ВКонтакте рассказала о росте выручки более чем на 20%

Продолжает наращивать аудиторию и VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK. Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать. Ещё в марте 2020 активных мини-приложений на платформе было порядка 15 тысяч, в апреле — уже больше 16 тысяч.