Во Владикавказе жители вышли на митинг с требованием отменить режим самоизоляции

Posted 20 апреля 2020,, 12:50
Published 20 апреля 2020,, 12:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным издания, акция протеста проходит на площади Свободы перед республиканским правительством. Жители потребовали отмены режима самоизоляции.
Перед собравшимися выступил глава республики Вячеслав Битаров. Он ответил собравшимся, что самоизоляция введена, чтобы не допустить распространение коронавируса, однако митингующие все равно требуют его отставки.
Сообщается, что ОМОН оцепил здание правительства, на месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.