Во Владикавказе жители вышли на митинг с требованием отменить режим самоизоляции

Жители Владикавказа днем в понедельник, 20 апреля, вышли на несанкционированный митинг с требованием отменить режим самоизоляции. Об этом сообщает сообщает ГТРК «Алания».