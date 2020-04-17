В Сургуте пьяный мужчина пытался убить свою жену

Posted 17 апреля 2020,, 08:22
Published 17 апреля 2020,, 08:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает muksun.fm, вместе супруги не проживали. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить супруге за прошлые обиды. Он пришел к бывшей жене и несколько раз ударил ее кухонным ножом. Подруга, с которой проживала пострадавшая, успела вырваться и позвать на помощь.
Злоумышленника арестовали. За нанесенные телесные повреждения и попытку убийства он может получить до 20 лет тюрьмы.