В Сургуте пьяный мужчина пытался убить свою жену

Как сообщает muksun.fm, вместе супруги не проживали. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить супруге за прошлые обиды. Он пришел к бывшей жене и несколько раз ударил ее кухонным ножом. Подруга, с которой проживала пострадавшая, успела вырваться и позвать на помощь.