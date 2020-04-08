Власти Омской области сообщили, когда будет известно об отмене режима самоизоляции

В Омской области режим самоизоляции действует с 1 по 12 апреля. В это время омичам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Разрешено покидать жилище только для похода в магазин или аптеку, прогулки с собакой или выноса мусора, а также для того, чтобы добраться до работы. Соблюдение самоизоляции контролирует полиция.