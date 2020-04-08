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Posted 8 апреля 2020,, 08:29

Published 8 апреля 2020,, 08:29

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Власти Омской области сообщили, когда будет известно об отмене режима самоизоляции

8 апреля 2020, 08:29
Зампредседателя областного правительства Владимир Куприянов в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Россия 24» рассказал о возможности отмены режима самоизоляции после 12 апреля.

Чиновник пояснил, что решение об отмене или продлении режима самоизоляции может быть принято уже на этой неделе на заседании регионального оперштаба. Принимать его будут на основании рекомендации специалистов Роспотребнадзора и врачей и в зависимости от увеличения случаев заболевания.

В Омской области режим самоизоляции действует с 1 по 12 апреля. В это время омичам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Разрешено покидать жилище только для похода в магазин или аптеку, прогулки с собакой или выноса мусора, а также для того, чтобы добраться до работы. Соблюдение самоизоляции контролирует полиция.

Сейчас в регионе находятся 15 больных коронавирусом, за сутки число увеличилось на одного больного.

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