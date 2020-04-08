Экс-ректор ОмГПУ Волох вышел на свободу

Отметим, что в момент подачи ходатайства, он отсидел полтора года. В 2019 году сторона защиты настаивала на полной невиновности, а сторона обвинения просила ужесточить приговор. Перед тем, как бывшего ректора задержали, он находился в больнице, так как перенес микроинфаркт. Поэтому не явился на судебное заседание, где ему оглашали приговор.