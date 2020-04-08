Экс-ректор ОмГПУ Волох вышел на свободу

Posted 8 апреля 2020,, 07:52
Published 8 апреля 2020,, 07:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
26 марта 2020 года Советский районный суд Омска удовлетворил ее ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ранее Волоху было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, с апреля 2014 года по февраль 2016 года ректор вводил в заблуждении подчиненных при проведении студенческих спортивных и творческих конкурсов, например, «Мисс Университет».
Волох подписал документы по приему и оплату работ, выполненных по госконтрактам с коммерческими организациями. По данным следствия, ректор ОмГПУ присвоил из федерального бюджета 4 млн рублей. После возбуждения по материалам УФСБ РФ по Омской области уголовного дела Волох был уволен.
Отметим, что в момент подачи ходатайства, он отсидел полтора года. В 2019 году сторона защиты настаивала на полной невиновности, а сторона обвинения просила ужесточить приговор. Перед тем, как бывшего ректора задержали, он находился в больнице, так как перенес микроинфаркт. Поэтому не явился на судебное заседание, где ему оглашали приговор.