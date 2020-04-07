Омский завод начнет выпускать антисептики

Филиал щелковского завода «СибЭкоХим» в Омске запустит в производство различные антисептики. Они будут выходить в виде гелей и спреев, на спиртовой основе и бесспиртовые, а фасовать антисептики будут в тары объемом от 250 миллилитров до 5 литров.