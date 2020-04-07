Омский завод начнет выпускать антисептики

Posted 7 апреля 2020,, 13:44
Published 7 апреля 2020,, 13:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Филиал щелковского завода «СибЭкоХим» в Омске запустит в производство различные антисептики. Они будут выходить в виде гелей и спреев, на спиртовой основе и бесспиртовые, а фасовать антисептики будут в тары объемом от 250 миллилитров до 5 литров.
Сообщается, что антисептики предназначены для обработки рук. Выпуск продукции должен помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, сообщает издание. Концентрация обеззараживающего вещества в антисептиках согласована с Роспотребнадзором.
«СибЭкоХим» производит моющие средства и промышленную химию для сельского хозяйства и клининга с 2000 года. Ею пользуются крупные российские компании, в том числе РЖД. Компания становилась лауреатом премии конкурса «100 лучших товаров России».