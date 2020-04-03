Минздрав отказался брать анализ у омича, летевшего одним бортом с зараженной семьей

По словам омича, он вернулся в Омск из командировки 26 марта. После чего у него поднялась температура, а в горле начало першить. Бизнесмен захотел сдать анализ на коронавирус, но это оказалось не так просто. Для этого он обращался в местную поликлинику, Роспотребнадзор и региональный Минздрав. В больнице мужчине сказали, что не могут взять у него анализ, потому что в Омске для этого нет средств.