Минздрав отказался брать анализ у омича, летевшего одним бортом с зараженной семьей

Posted 3 апреля 2020,, 06:55
Published 3 апреля 2020,, 06:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, предприниматель Алексей Кузнецов летел 15 марта на самолете из Омска в Москву. В дальнейшем выяснилось, именно этим бортом летела семья, отдыхавшая в ОАЭ, у которой нашли коронавирус.
По словам омича, он вернулся в Омск из командировки 26 марта. После чего у него поднялась температура, а в горле начало першить. Бизнесмен захотел сдать анализ на коронавирус, но это оказалось не так просто. Для этого он обращался в местную поликлинику, Роспотребнадзор и региональный Минздрав. В больнице мужчине сказали, что не могут взять у него анализ, потому что в Омске для этого нет средств.
«Даже если вы были в контакте 15 марта, прошло уже две недели, вы не заболели, — сказала врач Алексею во время телефонного разговора. — Москва, Санкт-Петербург, если вы не контактировали с больными Covid-19, для нас это не страшно. Мы „грешим“ только на тех, кто прилетел из-за рубежа».
Несколько дней спустя коронавирус нашли у семьи, которая не выезжала из России, а просто увиделась с родственником из Москвы. Он и оказался переносчиком опасной инфекции. По всей видимости, в регионе берут анализы только у тех, кто вернулся из заграничных поездок, но не у тех, кто приехал в Омск из столицы.
В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что у омича есть жалобы на першение в горле по утрам, температуры у него нет.
«По итогам общения с доктором, было принято совместное решение врача и пациента о том, что на следующей неделе врач навестит его очно, — рассказали в ведомстве. — Была дана рекомендация при малейшем ухудшении состояния вызывать скорую помощь. Мы понимаем, что молодой человек обеспокоен. Это нормально, он хочет анализ на коронавирус, и это тоже естественное желание, но на данный момент ни в одном городе России нет коврового тестирования».
В Минздраве пообещали следить за самочувствием омича.