В Оренбурге скончался мужчина, больной коронавирусом

Posted 28 марта 2020,, 07:39
Published 28 марта 2020,, 07:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Савиновой, накануне состояние 57-летнего мужчины ухудшилось, у него развилась пневмония. Спасти медикам его не удалось, несмотря на все принятые меры. Мужчина скончался.
«К сожалению, у медицинской службы области сегодня тяжелый день. Мы потеряли пациента, он умер сегодня утром. Точную причину смерти мы будем знать чуть позже, сегодня будет вскрытие. Но могу сказать, что у него имелась хроническая патология», — сообщила Савинова.
Сообщается, что погибший со своей семьей путешествовал по Европе с 1 по 14 марта. Через пару дней после возвращения он почувствовал недомогание и обратился в медикам, которые нашли у него COVID-19. У всех членов семьи, кроме одного несовершеннолетнего, анализы оказались отрицательными. Сейчас ребенок здоров.
В Оренбурге остаются еще два больных коронавирусом. Всего в России, по данным на 27 марта, вирус нашли у 1 036 человек. В Омской области заболевших не обнаружено.