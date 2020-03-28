В Оренбурге скончался мужчина, больной коронавирусом

Сообщается, что погибший со своей семьей путешествовал по Европе с 1 по 14 марта. Через пару дней после возвращения он почувствовал недомогание и обратился в медикам, которые нашли у него COVID-19. У всех членов семьи, кроме одного несовершеннолетнего, анализы оказались отрицательными. Сейчас ребенок здоров.