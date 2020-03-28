Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2020,, 07:39

Published 28 марта 2020,, 07:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Оренбурге скончался мужчина, больной коронавирусом

28 марта 2020, 07:39
В Оренбурге скончался пациент, заболевший коронавирусом. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова, пишет портал OrenDay.ru.

По словам Савиновой, накануне состояние 57-летнего мужчины ухудшилось, у него развилась пневмония. Спасти медикам его не удалось, несмотря на все принятые меры. Мужчина скончался.

«К сожалению, у медицинской службы области сегодня тяжелый день. Мы потеряли пациента, он умер сегодня утром. Точную причину смерти мы будем знать чуть позже, сегодня будет вскрытие. Но могу сказать, что у него имелась хроническая патология», — сообщила Савинова.

Сообщается, что погибший со своей семьей путешествовал по Европе с 1 по 14 марта. Через пару дней после возвращения он почувствовал недомогание и обратился в медикам, которые нашли у него COVID-19. У всех членов семьи, кроме одного несовершеннолетнего, анализы оказались отрицательными. Сейчас ребенок здоров.

В Оренбурге остаются еще два больных коронавирусом. Всего в России, по данным на 27 марта, вирус нашли у 1 036 человек. В Омской области заболевших не обнаружено.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15