В День театра ВКонтакте покажет спектакли 12 театров онлайн

«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории».