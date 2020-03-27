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Posted 27 марта 2020,, 12:45

Published 27 марта 2020,, 12:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В День театра ВКонтакте покажет спектакли 12 театров онлайн

27 марта 2020, 12:45
ВКонтакте проводит серию трансляций, посвящённых Международному дню театра.

Пользователи смогут посмотреть прямые эфиры и записи спектаклей, а также эксклюзивные материалы о закулисье. Всё это появится в тематическом разделе видео «Смотрим дома» и в официальных сообществах участников акции — ими стали 12 театров.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории».

Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров, участвующих в акции, — пользователи смогут пересмотреть их в любое время. Расписание спектаклей и ссылки на прямые эфиры опубликованы в сообществе медиапроекта «Фокус»: vk.com/@focus-den-teatra-onlain.

В День театра пользователи, не выходя из дома, смогут посмотреть:

  • «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» — Московский театр «Современник»;
  • «Сны господина де Мольера…» — Московский государственный театр «Ленком»;
  • «Москва. Дословно» — Московский академический театр имени Вл. Маяковского;
  • «Гроза» — Театр имени Евгения Вахтангова;
  • «Дети Ванюшина» — Государственный академический Малый театр;
  • «Саша, вынеси мусор» — Центр имени Вс. Мейерхольда;
  • «Проза» — Электротеатр Станиславский;
  • «Lё Тартюф. Комедия» — Театр на Таганке;
  • «Кармен» — проект журнала «Театр»;
  • «Фаэтон» — Пермский театр оперы и балета;
  • «Анна Каренина» — Театр-фестиваль «Балтийский дом»;
  • Гала-концерт, посвящённый открытию Мариинского-2.

Спектакли будут транслироваться в тематической подборке «Смотрим дома», где публикуются эксклюзивные премьеры сериалов и шоу, стримы игр, а также прямые эфиры культурных мероприятий. Раздел регулярно обновляется — чтобы тем, кто сейчас много времени проводит дома, не приходилось скучать.

Ранее ВКонтакте объявила, что будет переносить музыкальные концерты из офлайна в онлайн. В прямых трансляциях участвуют PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и многие другие. Также в сообществе Московской филармонии ВКонтакте можно посмотреть «концерты без зрителей»: уже доступны записи выступлений Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Лукаса Генюшаса и других музыкантов.

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