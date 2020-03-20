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Posted 20 марта 2020,, 04:54

Published 20 марта 2020,, 04:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сына Анастаса Спиридонова за порочащий поступок уволили из прокуратуры — Telegram

20 марта 2020, 04:54
Денис Спиридонов подрезал кортеж губернатора, находясь в состоянии опьянения за рулем утраченного Porsche Cayenne.

Сын бывшего прокурора Омской области Анастаса Спиридонова уволен из органов прокуратуры Ростовской области, сообщает телеграм-канал «Столица Южный». Денис Анастасович Спиридонов лишился должности помощника прокурора Кировского района Ростова «за нарушение Присяги прокурора, совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». Опубликованный приказ, в случае его подлинности, подписан исполняющим обязанности прокурора Ростовской области Алексеем Рощиным.

Как говорится в документе, 14 марта Денис Спиридонов, «находясь в состоянии опьянения», управлял автомобилем Porsche Cayenne, не зарегистрированном в установленном порядке, который значится как утраченная спецпродукция. Без водительских прав и страховки.

«Спиридонов Д. А. не только опорочил собственную репутацию, но и причинил ущерб авторитету прокуратуры Российской Федерации в целом», — сказано в приказе.

Прокурорского работника, попавшего в скандал, официально уволили 17 марта.

«Сын бывшего прокурора Омской области Анастаса Спиридонова — Денис (помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону), находясь под действием неизвестных веществ, подрезал на Порше Кайен кортеж губернатора Голубева и за это был остановлен сотрудниками полиции.

Через три дня его уволили по статье», — отмечает автор телеграм-канала.

По информации «Коммерческих вестей», Денис Спиридонов является сыном Анастаса Спиридонова от предыдущего брака и не в первый раз доставляет проблемы отцу. Выходец из Ростовской области Спиридонов возглавлял прокуратуру Омской области с 2008 по 2019 год. Сейчас является директором Санкт-Петербургского юридического института прокуратуры РФ.

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