Сына Анастаса Спиридонова за порочащий поступок уволили из прокуратуры — Telegram

По информации «Коммерческих вестей», Денис Спиридонов является сыном Анастаса Спиридонова от предыдущего брака и не в первый раз доставляет проблемы отцу. Выходец из Ростовской области Спиридонов возглавлял прокуратуру Омской области с 2008 по 2019 год. Сейчас является директором Санкт-Петербургского юридического института прокуратуры РФ.