«Хартли сдулся» — эксперт о выступлении омского «Авангарда»

«Много рекламы было вокруг Хартли из „Авангарда“, руководство постоянно ему кого-то приобретало, но и он в конце концов сдулся. Думаю, теперь „Авангард“, наверное, жалеет, что продлил с ним контракт. Человеку создали все условия — а он плей-офф завалил, подтвердив, что является тренером первого сезона и дает результат на свежести, на первых эмоциях», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.