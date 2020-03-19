«Хартли сдулся» — эксперт о выступлении омского «Авангарда»

Posted 19 марта 2020,, 05:37
Published 19 марта 2020,, 05:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги работы иностранных тренеров в КХЛ. В частности, он оценил результаты омского «Авангарда» под руководством канадского тренера Боба Хартли.
«Много рекламы было вокруг Хартли из „Авангарда“, руководство постоянно ему кого-то приобретало, но и он в конце концов сдулся. Думаю, теперь „Авангард“, наверное, жалеет, что продлил с ним контракт. Человеку создали все условия — а он плей-офф завалил, подтвердив, что является тренером первого сезона и дает результат на свежести, на первых эмоциях», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
По мнению эксперта, на пик формы Боб Хартли вывел «Авангард» в январе, а не в марте. Когда не пошла игра у вратаря Игоря Бобкова, шанса его сменщику Эмилю Гарипову не дали. Хотя бывший вратарь «Ак Барса» два года назад признавался самым ценным игроком плей-офф.
«Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву». Команда ушла в отпуск без подведения итогов сезона.