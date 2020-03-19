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Posted 19 марта 2020,, 05:37

Published 19 марта 2020,, 05:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Хартли сдулся» — эксперт о выступлении омского «Авангарда»

19 марта 2020, 05:37
«Авангард» должен жалеть о продлении контракта с главным тренером. Такое мнение высказал Александр Кожевников.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги работы иностранных тренеров в КХЛ. В частности, он оценил результаты омского «Авангарда» под руководством канадского тренера Боба Хартли.

«Много рекламы было вокруг Хартли из „Авангарда“, руководство постоянно ему кого-то приобретало, но и он в конце концов сдулся. Думаю, теперь „Авангард“, наверное, жалеет, что продлил с ним контракт. Человеку создали все условия — а он плей-офф завалил, подтвердив, что является тренером первого сезона и дает результат на свежести, на первых эмоциях», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

По мнению эксперта, на пик формы Боб Хартли вывел «Авангард» в январе, а не в марте. Когда не пошла игра у вратаря Игоря Бобкова, шанса его сменщику Эмилю Гарипову не дали. Хотя бывший вратарь «Ак Барса» два года назад признавался самым ценным игроком плей-офф.

«Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву». Команда ушла в отпуск без подведения итогов сезона.

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