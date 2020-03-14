Санаторий «Рассвет» Нателы Полежаевой начали распродавать за долги

Posted 14 марта 2020,, 03:59
Published 14 марта 2020,, 03:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Аукцион объявило Территориальное управление Росимущества в Омской области по поручению регионального УФССП. Отмечается, что недвижимость выставили на продажу за долги ООО «Сибриэлтинвест», единственным учредителем и гендиректором которого, по данным ЕГРЮЛ, является Натела Полежаева.
Участок размером 5 220 кв. м находится по адресу Правый берег Иртыша, 153. Построенное на нем здание имеет площадь 395.8 кв. м. Стоят эти объекты 15 млн 177.6 тыс рублей, пишет издание. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 3 апреля, а итоги подведут 9 апреля 2020 года.
В начале февраля санаторий «Рассвет» был выставлен на продажу за 365 918 000 рублей. Спустя час после того, как на объявление обратили внимание журналисты, сообщение о продаже убрали в архив, а Полежаева отказалась от своих слов о том, что объект действительно продавался.
В декабре прошлого года Нателу Полежаеву признали виновной в невыплате 81 работнику зарплаты на 3.7 млн рублей. Суд за уклонение от выплаты долгов оштрафовал ее на 300 тыс рублей.