Санаторий «Рассвет» Нателы Полежаевой начали распродавать за долги

В начале февраля санаторий «Рассвет» был выставлен на продажу за 365 918 000 рублей. Спустя час после того, как на объявление обратили внимание журналисты, сообщение о продаже убрали в архив, а Полежаева отказалась от своих слов о том, что объект действительно продавался.