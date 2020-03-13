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Posted 13 марта 2020,, 10:41

Published 13 марта 2020,, 10:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На заводе «Омсктрансмаш» на время сменился директор

13 марта 2020, 10:41
Генеральным директором АО «Омский завод транспортного машиностроения» временно назначили первого заместителя прошлого гендиректора Максима Гришина. Как пояснил «Коммерческим вестя» Гришин, изменения были необходимы, но они недолговременны.

Максима Гришина утвердили на должность временного гендиректора завода на внеочередном собрании совета директоров, пояснили изданию в компании. Сам Гришин объяснил, что сделать это было необходимо, так как официальный генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов не может выполнять свои обязанности из-за болезни. Лобов должен вернуться к своим обязанностям в ближайшее время, но когда именно, на предприятии не уточнили.

«Эта мера необходима для полноценного функционирования предприятия, основная деятельность которого связана с выполнением гособоронзаказа», — прокомментировал временный гендиректор Гришин.

Отметим, что на сайте компании информация о смене руководства пока не появилась.

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