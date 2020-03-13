На заводе «Омсктрансмаш» на время сменился директор

Максима Гришина утвердили на должность временного гендиректора завода на внеочередном собрании совета директоров, пояснили изданию в компании. Сам Гришин объяснил, что сделать это было необходимо, так как официальный генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов не может выполнять свои обязанности из-за болезни. Лобов должен вернуться к своим обязанностям в ближайшее время, но когда именно, на предприятии не уточнили.