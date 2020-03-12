В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Омске начнут просыпаться клещи

За весь 2019 год с апреля по октябрь клещи укусили 4 812 человек, а в 2018 году с жалобами на укусы к медикам обращались 5 318 человек. Отмечается, что это число не превышает среднего показателя по стране, однако специалисты отмечают: это лишь официально зарегистрированные случаи, некоторая часть снимает клещей самостоятельно и не отправляет насекомых на изучение в лаборатории.