В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Омске начнут просыпаться клещи

Posted 12 марта 2020,, 11:43
Published 12 марта 2020,, 11:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам специалистов, клещи могут проснуться даже раньше, чем полностью сойдет снег — с установлением положительной среднесуточной температуры. Из-за того, что в этом году зима необычно теплая для региона, этот момент может наступить на неделю-две раньше, чем в предыдущие годы, отмечает издание.
Замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Александр Никитин пояснил, что назвать точную дату «пробуждения» клещей нельзя, но первые случаи укусов обычно регистрируются в первой декаде апреля. Зависит это также и от того, сколько человек получили прививки.
За весь 2019 год с апреля по октябрь клещи укусили 4 812 человек, а в 2018 году с жалобами на укусы к медикам обращались 5 318 человек. Отмечается, что это число не превышает среднего показателя по стране, однако специалисты отмечают: это лишь официально зарегистрированные случаи, некоторая часть снимает клещей самостоятельно и не отправляет насекомых на изучение в лаборатории.
В Роспотребнадзоре отметили, что парки, скверы, кладбища и другие опасные зоны обработают от клещей после схода снега. Роспотребнадзор уже направил в региональные министерства и городские ведомства информационные письма с указанием необходимости проведения такой обработки.