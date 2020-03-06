Экс-директор радиозавода Попова в Омске возглавил совет директоров

Владимир Шнайдер до 27 февраля этого года значился директором радиозавода, но по его же просьбе совет директоров отправил его в отставку. Председателем совета директоров, который принимал решение об отставке Шнайдера, была Татьяна Ушакова, но она ушла с должности. Шнайдера же единогласно утвердили на ее место.