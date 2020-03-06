Экс-директор радиозавода Попова в Омске возглавил совет директоров

Posted 6 марта 2020,, 10:48
Published 6 марта 2020,, 10:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Владимир Шнайдер до 27 февраля этого года значился директором радиозавода, но по его же просьбе совет директоров отправил его в отставку. Председателем совета директоров, который принимал решение об отставке Шнайдера, была Татьяна Ушакова, но она ушла с должности. Шнайдера же единогласно утвердили на ее место.
По информации издания, протокол совета директоров подписал новый гендиректор завода Андрей Аршинин, который сменил на этом посту Шнайдера. Отмечается, что Аршинин не входит в совет директоров акционерного общества.
В совет директоров АО «Омское производственное объединение «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) входят гендиректор ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития» Иван Поляков, его сестра Татьяна Ушакова и два Александра Ушаковых. Татьяна Ушакова теперь лишь возглавляет профсоюзный комитет предприятия.