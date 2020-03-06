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Posted 6 марта 2020,, 10:48

Published 6 марта 2020,, 10:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-директор радиозавода Попова в Омске возглавил совет директоров

6 марта 2020, 10:48
Бывший директор радиозавода имени А. С. Попова в Омске Владимир Шнайдер стал председателей совета директоров РЕЛЕРО. Такое решение принял совет директоров акционерного общества, сообщают «Коммерческие вести».

Владимир Шнайдер до 27 февраля этого года значился директором радиозавода, но по его же просьбе совет директоров отправил его в отставку. Председателем совета директоров, который принимал решение об отставке Шнайдера, была Татьяна Ушакова, но она ушла с должности. Шнайдера же единогласно утвердили на ее место.

По информации издания, протокол совета директоров подписал новый гендиректор завода Андрей Аршинин, который сменил на этом посту Шнайдера. Отмечается, что Аршинин не входит в совет директоров акционерного общества.

В совет директоров АО «Омское производственное объединение «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО) входят гендиректор ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития» Иван Поляков, его сестра Татьяна Ушакова и два Александра Ушаковых. Татьяна Ушакова теперь лишь возглавляет профсоюзный комитет предприятия.

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