Email-маркетинг – привлечение клиентов без назойливости и негатива

Posted 4 марта 2020,, 09:46
Published 4 марта 2020,, 09:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Однако такой вид рекламы нередко вызывает у пользователей негативные эмоции, и не открытые письма отправляются в «корзину». Задача продавца сделать этот рекламный инструмент максимально привлекательным, но для этого необходимо научится с ним обращаться.
Что такое e-mail-маркетинг?
Это инструмент интернет-маркетинга, которым компания пользуется для информирования постоянных или потенциальных клиентов с помощью рассылаемых электронных писем с рекламой, новостями или оповещением. В этом сегменте маркетинга есть два распространенных заблуждения:
Для успешного ведения бизнеса определить значение e-mail-маркетинга для конкретной компании лучше все с помощью воронки продаж – анализа пути потенциальных клиентов от знакомства с предложением до его покупки товара или услуги.
Основные задачи e-mail-маркетинга
Какие виды e-mail-рассылок бывают
Основной вид рассылок, конечно же, рекламный. Письмо содержит информацию о скидках, акциях, новых товарах компании. Здесь важно помнить о персонализации – пол, возраст, интересы клиентов. Также не стоит забывать, что при чрезмерной рекламной агрессии письмо попадет в спам. Рекламную кампанию можно привязать к какой-либо дате, используя календарь инфоповодов.
Анонсы уведомляют клиентов о предстоящем событии. В письме нужно указать место, время и суть мероприятия.
Информационные рассылки нужны для удержания клиентов при снижении или отсутствии его активности. В письме высылается каталог компании, список акций, новинок и т.д.
Е-mail-маркетинг, как прогрессивный инструмент рекламы, уже давно стоит на вооружении маркетологов. Познакомится с ним и освоить принципы его ведения стоит каждому предпринимателю http://wolist.ru/biznes/2543-5-shagov-k-uspehu-v-e-commerce.html. Однако важно не забывать о тонкой грани между e-mail-рассылкой и всем ненавистным спамом.
На правах рекламы.