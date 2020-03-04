Email-маркетинг – привлечение клиентов без назойливости и негатива

Е-mail-маркетинг, как прогрессивный инструмент рекламы, уже давно стоит на вооружении маркетологов. Познакомится с ним и освоить принципы его ведения стоит каждому предпринимателю http://wolist.ru/biznes/2543-5-shagov-k-uspehu-v-e-commerce.html. Однако важно не забывать о тонкой грани между e-mail-рассылкой и всем ненавистным спамом.