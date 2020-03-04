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Posted 4 марта 2020,, 09:46

Published 4 марта 2020,, 09:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Email-маркетинг – привлечение клиентов без назойливости и негатива

4 марта 2020, 09:46
Для успешного ведения бизнеса важна конструктивная связь между продавцом и клиентом. Важным помощником в этом может стать e-mail-маркетинг – эффективная коммуникация бизнеса с существующими и потенциальными клиентами.

Однако такой вид рекламы нередко вызывает у пользователей негативные эмоции, и не открытые письма отправляются в «корзину». Задача продавца сделать этот рекламный инструмент максимально привлекательным, но для этого необходимо научится с ним обращаться.

Что такое e-mail-маркетинг?

Это инструмент интернет-маркетинга, которым компания пользуется для информирования постоянных или потенциальных клиентов с помощью рассылаемых электронных писем с рекламой, новостями или оповещением. В этом сегменте маркетинга есть два распространенных заблуждения:

  • e-mail-маркетинг – это рассылаемый по почте спам. Суть грамотной рекламы заключается в ее персонализации, а спам – это рассылка случайным пользователям.
  • Синонимом e-mail-маркетинга является e-mail-рассылка. Однако это не является верным: маркетинг – это стратегия рекламы, рассылка - ее инструмент.

Для успешного ведения бизнеса определить значение e-mail-маркетинга для конкретной компании лучше все с помощью воронки продаж – анализа пути потенциальных клиентов от знакомства с предложением до его покупки товара или услуги.

Основные задачи e-mail-маркетинга

  • Перевести клиентов из разряда потенциальных в готовых совершить покупку. Сделать это можно с помощью лидогенерации – инструмента, который сформирует базу заинтересованных пользователей и с помощью персонализации подтолкнет их к покупке.
  • Повышение уровня лояльности. У покупателя появляется больше доверия к компании, когда он видит, что все спорные ситуации можно решить с помощью электронного общения.
  • Обратная связь. В рассылке указывается адрес для обратной связи, так владелиц компании из первых рук узнает жалобы и пожелания клиентов.
  • Увеличение посещений официального сайта. В письмах необходимо давать ссылку на официальный сайт продавца.

Какие виды e-mail-рассылок бывают

Основной вид рассылок, конечно же, рекламный. Письмо содержит информацию о скидках, акциях, новых товарах компании. Здесь важно помнить о персонализации – пол, возраст, интересы клиентов. Также не стоит забывать, что при чрезмерной рекламной агрессии письмо попадет в спам. Рекламную кампанию можно привязать к какой-либо дате, используя календарь инфоповодов.

Анонсы уведомляют клиентов о предстоящем событии. В письме нужно указать место, время и суть мероприятия.

Информационные рассылки нужны для удержания клиентов при снижении или отсутствии его активности. В письме высылается каталог компании, список акций, новинок и т.д.

Е-mail-маркетинг, как прогрессивный инструмент рекламы, уже давно стоит на вооружении маркетологов. Познакомится с ним и освоить принципы его ведения стоит каждому предпринимателю http://wolist.ru/biznes/2543-5-shagov-k-uspehu-v-e-commerce.html. Однако важно не забывать о тонкой грани между e-mail-рассылкой и всем ненавистным спамом.

На правах рекламы.

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