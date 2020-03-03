В Уфе живущая в бане сирота отказалась от однокомнатной квартиры

Posted 3 марта 2020,, 19:41
Published 3 марта 2020,, 19:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
"Наталья Зырянова отказалась от всех предложенных ей компромиссных вариантов", - сетует юрист и член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии Эльза Маулимшина.
Она сообщила, что Наталью Зырянову не единожды приглашали в офис СПЧ. В организации хотят, чтобы женщина оформила официальное заявление. С этим документом на руках Маулимшина имела бы возможность от имени Совета рассылать нужные запросы. Мать двоих детей от посещения офиса Совета отказалась. Заявление она не оформила, пишет mkset.ru.
По словам представителя СПЧ, сейчас для более чем 60 сирот из Уфы возводят многоквартирный дом. Наталья Зырянова имела возможность приехать и осмотреть почти достроенное строение. Власти могут дать женщине однокомнатную квартиру в этом доме. Однако данное предложение сирота не приняла. Однокомнатное жилье мать двоих детей не устраивает. Зырянова требует квартиру не менее чем с двумя комнатами. На меньшее она не согласна.
Суд рассмотрел дело сироты. По исполнительному листу матери двоих детей полагается только 14 квадратных метров жилой площади. Чиновники Уфы предложили женщине, которой сейчас приходится жить в бане, жилье из маневренного фонда. Туда можно переехать прямо сейчас. Зыряновой это не подходит. В СПЧ признались, что за маневренный фонд сироте еще пришлось бы побороться с властями.
Между тем Эльза Маулимшина заявляет, что власти хотят помочь матери двоих детей. Женщину уговаривают принять предложенные условия, сообщает ufacitynews.ru.
Наталья Зырянова объясняет свои действия тем, что по решению суда чиновники обязаны выделить ей благоустроенную квартиру не менее 14 квадратных метров. Значит, женщина может рассчитывать на жилье площадью больше 14 квадратных метров.
Когда-то сироте дали комнату в общежитии, но вскоре ее выгнали на улицу. Жилье в маневренном фонде женщине не нужно. Ведь оно никогда не будет принадлежать ее семье. В то же время в однокомнатной квартире мать и двое сыновей просто не поместятся. Чиновники должны предоставлять таким семьям жилье площадью не менее 45 квадратных метров. «Поэтому я все-таки претендую на двухкомнатную квартиру», - резюмирует Наталья Зырянова.
Сегодня сирота со старшим сыном ютятся в бане одного из садовых товариществ. Туда семью пустили друзья. Младший сын Зыряновой на данный момент живет с бабушкой.