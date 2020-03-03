В Уфе живущая в бане сирота отказалась от однокомнатной квартиры

Когда-то сироте дали комнату в общежитии, но вскоре ее выгнали на улицу. Жилье в маневренном фонде женщине не нужно. Ведь оно никогда не будет принадлежать ее семье. В то же время в однокомнатной квартире мать и двое сыновей просто не поместятся. Чиновники должны предоставлять таким семьям жилье площадью не менее 45 квадратных метров. «Поэтому я все-таки претендую на двухкомнатную квартиру», - резюмирует Наталья Зырянова.