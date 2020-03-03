Советником Буркова станет врач-неонатолог из Москвы — СМИ

Posted 3 марта 2020,, 03:36
Published 3 марта 2020,, 03:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, Солдатова была в Омске в ноябре 2019 года. Во время своего визита она договаривалась с региональным Минздравом о сотрудничестве с ОНФ. В прошлом Ирина Солдатова занимала должность замминистра здравоохранения Московской области, а также руководила Управлением организации медицинской помощи матерям и детям.
Солдатова окончила РНИМУ имени Пирогова по специальности «педиатрия». Она является врачом-педиатром высшей категории, врачом-неонатологом высшей категории, а также доктором медицинских наук.
После окончания вуза она работала в московской детской городской клинической больнице № 14 имени Филатова. С 2013 находилась на должности заместителя главврача. С того же года она была главным неонатологом Москвы. Сейчас Солдатова работает в РНИМУ, является профессором кафедры неонатологии.