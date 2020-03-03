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Posted 3 марта 2020,, 03:36

Published 3 марта 2020,, 03:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Советником Буркова станет врач-неонатолог из Москвы — СМИ

3 марта 2020, 03:36
Накануне телеграм-канал «ОмскЦентрСилы» сообщил, что у губернатора Омской области появится новый советник. По информации «Коммерческих вестей», им станет врач-неонатолог, эксперт тематической площадки «Здравоохранение» и руководитель проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене» Ирина Солдатова.

По информации издания, Солдатова была в Омске в ноябре 2019 года. Во время своего визита она договаривалась с региональным Минздравом о сотрудничестве с ОНФ. В прошлом Ирина Солдатова занимала должность замминистра здравоохранения Московской области, а также руководила Управлением организации медицинской помощи матерям и детям.

Солдатова окончила РНИМУ имени Пирогова по специальности «педиатрия». Она является врачом-педиатром высшей категории, врачом-неонатологом высшей категории, а также доктором медицинских наук.

После окончания вуза она работала в московской детской городской клинической больнице № 14 имени Филатова. С 2013 находилась на должности заместителя главврача. С того же года она была главным неонатологом Москвы. Сейчас Солдатова работает в РНИМУ, является профессором кафедры неонатологии.

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