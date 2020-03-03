Советником Буркова станет врач-неонатолог из Москвы — СМИ

По информации издания, Солдатова была в Омске в ноябре 2019 года. Во время своего визита она договаривалась с региональным Минздравом о сотрудничестве с ОНФ. В прошлом Ирина Солдатова занимала должность замминистра здравоохранения Московской области, а также руководила Управлением организации медицинской помощи матерям и детям.