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Posted 28 февраля 2020,, 04:41

Published 28 февраля 2020,, 04:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске в районе аэропорта появится первый центр обработки данных

28 февраля 2020, 04:41
Центр обработки данных (ЦОД) будет заниматься обслуживанием местных компаний, организаций Казахстана и европейской части России, сообщает «Омскрегион». Открытие произойдет уже этим летом.

По информации издания, инвестором создания ЦОД стала компания «Основа Холдинг». По словм заместителя директора ООО «Основа Дата Нэт» Дениса Разумова, центр появится на улице Москаленко. В июне–июле произойдет открытие первого машзала.

Планируется сделать четыре машзала, общая емкость которых составит 150 стоек, а мощность электропитания — 1.2 мВт. Будет создана дублирующая линия и своя подстанция. Этот объект позволит разместить около 7 тыс серверов.

У центра уже появились клиенты, хотя его открытие произойдет только через несколько месяцев. Отметим, что из-за проблем с кадрами организация решила сама готовить сотрудников для омского центра.

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