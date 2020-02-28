В Омске в районе аэропорта появится первый центр обработки данных

Posted 28 февраля 2020,, 04:41
Published 28 февраля 2020,, 04:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, инвестором создания ЦОД стала компания «Основа Холдинг». По словм заместителя директора ООО «Основа Дата Нэт» Дениса Разумова, центр появится на улице Москаленко. В июне–июле произойдет открытие первого машзала.
Планируется сделать четыре машзала, общая емкость которых составит 150 стоек, а мощность электропитания — 1.2 мВт. Будет создана дублирующая линия и своя подстанция. Этот объект позволит разместить около 7 тыс серверов.
У центра уже появились клиенты, хотя его открытие произойдет только через несколько месяцев. Отметим, что из-за проблем с кадрами организация решила сама готовить сотрудников для омского центра.