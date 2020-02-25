ОмГУ грозит потеря 20 млн рублей после закрытия факультета международного бизнеса

«Мы прекрасно знаем, что факультет приносит деньги. У нас два года не было бюджетных мест. В данный момент на факультете учится более 200 коммерческих студентов, — объяснил Юрий Дусь. — Они платят примерно по 50 тыс рублей в семестр, а значит, в целом приносят университету более 20 млн рублей. На ученом совете же было сказано, что ликвидация факультета может принести экономию до 1.5 млн рублей. Но, простите, выиграв их, можно потерять 20!»