ОмГУ грозит потеря 20 млн рублей после закрытия факультета международного бизнеса

Posted 25 февраля 2020,, 05:41
Published 25 февраля 2020,, 05:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам декана, которые приводит издание, незадолго до 14 февраля ректорат создал проект, в котором сообщалось, что факультет международного бизнеса планируют присоединить к экономическому факультету. В качестве объяснения руководство вуза заявило, что факультет является убыточным.
Юрий Дусь обратился к врио ректора Роману Смелику со служебной запиской и попросил обосновать убыточность ФБМ. Смелик поручил это начальнику финансово-экономического управления, та, в свою очередь, передала задание проректору по учебной работе. Однако никто не нашел данных об убыточности.
Декан ФБМ уверен, что при закрытии факультета вуз потеряет намного больше, чем приобретет. Будущие студенты могут не захотеть поступать на экономический факультет, поэтому уедут из Омска в Москву или Санкт-Петербург.
«Мы прекрасно знаем, что факультет приносит деньги. У нас два года не было бюджетных мест. В данный момент на факультете учится более 200 коммерческих студентов, — объяснил Юрий Дусь. — Они платят примерно по 50 тыс рублей в семестр, а значит, в целом приносят университету более 20 млн рублей. На ученом совете же было сказано, что ликвидация факультета может принести экономию до 1.5 млн рублей. Но, простите, выиграв их, можно потерять 20!»
Также Дусь подчеркнул, что ФБМ получил четыре медали Президиума РАН (высшая награда в России) за дипломные работы выпускников. Больше таких наград в Омске нет ни у кого.