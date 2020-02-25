«Кончайте заниматься ерундой» - Смелик рассказал о конфликте с деканом ФМБ

По словам главы учебного заведения, руководство факультета изначально заняло позицию - «мы неприкосновенны, мы неприкасаемые, мы сделаем все, чтобы нас никто не трогал». Как рассказал Смелик, руководство даже не собрало коллектив, чтобы объяснить, что происходит в университете.