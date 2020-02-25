«Кончайте заниматься ерундой» - Смелик рассказал о конфликте с деканом ФМБ

Posted 25 февраля 2020,, 11:55
Published 25 февраля 2020,, 11:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам главы учебного заведения, руководство факультета изначально заняло позицию - «мы неприкосновенны, мы неприкасаемые, мы сделаем все, чтобы нас никто не трогал». Как рассказал Смелик, руководство даже не собрало коллектив, чтобы объяснить, что происходит в университете.
«Декан, Юрий Петрович Дусь, уважаемый мной человек, занял позицию – стал искать варианты как надавить на ректорат, чтобы ФМБ остался неприкосновенным», - говорит врио ректора.
Из-за скандала Смелика пригласили на беседу к министру образования Омской области.
«За 1.5 часа беседы я убедил министра доводами, цифрами, фактами, что факультет не может относится к категории неприкосновенных. Министр со мной согласилась, сказала: идите работайте», - рассказал ректор.
Также оказать влияние на врио пытались депутат Олег Смолин и митрополит.
«Дальше я сказал: Юрий Петрович, кончайте заниматься ерундой, весь университет работает, вы тоже что-то делайте», - вспомнил руководитель.
Решение о расформировании факультета Смелик объяснил тем, что он перестал отвечать на вызовы рынка труда. За последние три года факультет не предложил рынку никаких образовательных программ.
«Юрий Петрович породил внутреннюю конкуренцию, которая значительно ослабила конкурентные позиции университета во внешней среде», - цитирует слова Смелика издание.
Также ФМБ за три года не получал гранты, не участвовал в научных проектах. Дусь приводил в пример уникальных студентов, являющихся выпускниками факультета. Но анализ реальной картины показал, что уникальности нет, подвел итог Смелик.
Напомним, Дусь же заявил, что при закрытии факультета вуз потеряет намного больше, чем приобретет. Будущие студенты могут не захотеть поступать на экономический факультет, поэтому уедут из Омска в Москву или Санкт-Петербург.