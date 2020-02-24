В России ужесточились условия приема на работу в прокуратуру

Posted 24 февраля 2020,, 10:11
Published 24 февраля 2020,, 10:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщают «Коммерческие вести», вступили в силу поправки в ФЗ №15 в статьи 40.1 и 43.5 ФЗ «О прокуратуре РФ», согласно которым, на службу в прокуратуру могут попасть лишь граждане РФ, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».
Также в прокуратуру будут браться на службу получившие высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист».
Ранее, по словам Тулевой, для службы в прокуратуре было необходимо лишь высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
Напомним, во второй половине февраля 2020 года в кадровом составе прокуратуры Омска произошли изменения. Проработавший на должности прокурора 10 лет Алексей Полубояров покинул свой пост в связи с окончанием контракта. Службу в прокуратуре он продолжил в должности начальника управления прокуратуры Омской области.