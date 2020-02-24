В России ужесточились условия приема на работу в прокуратуру

Как сообщают «Коммерческие вести», вступили в силу поправки в ФЗ №15 в статьи 40.1 и 43.5 ФЗ «О прокуратуре РФ», согласно которым, на службу в прокуратуру могут попасть лишь граждане РФ, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».