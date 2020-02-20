Компания Ольшанского построит в центре Омска трехэтажный офисный центр

Архитектор Роман Воробьев рассказал изданию, что проект нового центра появился в 2017 году, и в первоначальном варианте строение должно было быть более масштабным и вмещать в себя детское кафе и художественную школу. Однако власти откорректировали проект, отодвинув здание вглубь от линии застройки.