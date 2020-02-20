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Posted 20 февраля 2020,, 09:16

Published 20 февраля 2020,, 09:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Компания Ольшанского построит в центре Омска трехэтажный офисный центр

20 февраля 2020, 09:16
На улице Красный Путь между остановками «ул. Рабиновича» и «Сибзавод» появится новое трехэтажное офисное здание. Его проект одобрили на архитектурном совете, сообщает «ОмскРегион».

Заказчиком проекта является компания «Загородный-2», руководителем которого значится омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Офисное здание должно появиться между жилым домом № 69 и другим офисным центром по адресу Красный Путь, 75, который ранее также построила компания Ольшанского. Земля, где будет строиться здание, принадлежит заказчику.

Архитектор Роман Воробьев рассказал изданию, что проект нового центра появился в 2017 году, и в первоначальном варианте строение должно было быть более масштабным и вмещать в себя детское кафе и художественную школу. Однако власти откорректировали проект, отодвинув здание вглубь от линии застройки.

После изменений проект прошел все необходимые экспертизы, но перед тем, как его представят департаменту архитектуры Омска, облик здания посоветовали обсудить с городскими архитекторами. Серьезных правок специалисты не внесли, но отметили, что здание органично смотрится вместе с комплексами «Сибирские огни» и «Эгоист».

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