В Омске опубликовали график проверки уборки снега и льда

Posted 18 февраля 2020,, 02:29
Published 18 февраля 2020,, 02:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно опубликованной информации, сегодня в Кировском округе будут очищать от снега и льда бульвар Архитекторов, улицу Крупскую, Дмитриева, Лукашевича, Ватутина, Перелета и проспект Комарова. В Ленинском округе приведут в порядок улицу Лобкова, Иртышскую Набережную, Федорова Крылова, Стальского, Труда, Котельникова и Гашека.
В Центральном округе рабочие будут очищать улицу Герцена, проспект Карла Маркса, улицу Ленина, Интернациональную, 10 лет Октября, 21 Амурскую, Гагарина и Ленина. Большой объем работ запланирован в Октябрьском округе — улица 50 лет ВЛКСМ, Романенко, улица 75-й Гвардейской бригады, Хабаровская, Паровозная, Петра Осминина, Кирова, Масленникова.
Также приведут в порядок микрорайон Крутая Горка (улица Васева, Полтавцева и Крутогорская), Космический проспект на нечетной стороне и Богдана Хмельницкого на четной, участок от улицы 27-я Линия до улицы 20 лет РККА, территорию в границах улиц Шебалдина — 20 лет РККА — 14-я Линия — Масленникова и участок в границах Ипподромная — 7-я Линия — Богдана Хмельницкого — 1-я Транспортная.
В Советском округе рабочих тоже ждет много работы. Они будут приводить в порядок проспект Мира, улицу 50 лет Профсоюзов, 22 Апреля, Нефтезаводскую, Энтузиастов, Мамина Сибиряка, улицу Попова и микрорайон Береговой.
Пока на сайте опубликованы планы до конца этой недели.