В Омске опубликовали график проверки уборки снега и льда

Также приведут в порядок микрорайон Крутая Горка (улица Васева, Полтавцева и Крутогорская), Космический проспект на нечетной стороне и Богдана Хмельницкого на четной, участок от улицы 27-я Линия до улицы 20 лет РККА, территорию в границах улиц Шебалдина — 20 лет РККА — 14-я Линия — Масленникова и участок в границах Ипподромная — 7-я Линия — Богдана Хмельницкого — 1-я Транспортная.