Строитель Заборовский, обманувший омских дольщиков на 760 млн, хочет выйти из колонии

Posted 17 февраля 2020,, 11:43
Published 17 февраля 2020,, 11:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Автор блога со ссылкой на источники в УФСИН пишет, что, вероятнее всего, Заборовский хочет попасть в колонию-поселение и продолжить отбывать срок там. Отмечается, что для перевода нужна характеристика с нынешнего места заключения и погашенные долги. Заборовский, по данным автора блога, «не выплатил и сотни тысячи рублей» штрафа, несмотря на арестованные у него и его родственников коттеджи, автомобили и строительную технику.
Строителя Юрия Заборовского в 2019 году приговорили к пяти годам колонии общего режима и 500 тыс рублей штрафа за присвоение и растрату более 760 млн рублей дольщиков. Эти деньги он с 2005 по 2010 собирал с омичей якобы на строительство домов на улицах Малиновского и Менделеева.