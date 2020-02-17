Строитель Заборовский, обманувший омских дольщиков на 760 млн, хочет выйти из колонии

Автор блога со ссылкой на источники в УФСИН пишет, что, вероятнее всего, Заборовский хочет попасть в колонию-поселение и продолжить отбывать срок там. Отмечается, что для перевода нужна характеристика с нынешнего места заключения и погашенные долги. Заборовский, по данным автора блога, «не выплатил и сотни тысячи рублей» штрафа, несмотря на арестованные у него и его родственников коттеджи, автомобили и строительную технику.