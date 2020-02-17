Регоператор «Магнит» не выполнил свои обещания по итогам первого года работы

По словам Лихачева, только за последние дни администрация Октябрьского округа составила 12 протоколов о несвоевременном вывозе мусора. Но не только этот факт вызывает вопросы к деятельности компании. Также речь идет о том, что регоператор не выполнил свои обещания, которые давал, когда выиграл конкурс.