Регоператор «Магнит» не выполнил свои обещания по итогам первого года работы

Posted 17 февраля 2020,, 06:12
Published 17 февраля 2020,, 06:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Лихачева, только за последние дни администрация Октябрьского округа составила 12 протоколов о несвоевременном вывозе мусора. Но не только этот факт вызывает вопросы к деятельности компании. Также речь идет о том, что регоператор не выполнил свои обещания, которые давал, когда выиграл конкурс.
«Когда был конкурс — они выиграли его, в основном, за счет набора баллов по одной позиции — обещания перерабатывать более половины отходов к концу первого года, — рассказал изданию Александр Лихачев. — Год закончился — переработки нет. Налицо фальсификация результатов конкурса».
Если рассматривать правовые несоответствия, то организация устранила два основных нарушения. Она получила лицензию, а также изменила восемь пунктов договора с физическими лицами. Однако Лихачев считает, что договор даже в последней редакции является незаконным, потому что в нем не прописан четкий порядок накопления мусора.
Ранее Александр Лихачев придерживался другой точки зрения. В июне прошлого года он объявил, что по предложению главы «Магнита» Сергея Шевченко стал его советником.