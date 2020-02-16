Виновником смертельного ДТП в Омской области стал водитель без прав

По данным ГИБДД Тюменской области аварию спровоцировал водитель Mitsubishi. При осмотре выяснилось, что он не имел прав на управление автомобилем. Мужчина за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигался рейсовый автобус с пассажирами. В результате столкновения мгновенно погиб 31-летний пассажир иномарки. Пассажиры автобуса получили травмы средней тяжести.