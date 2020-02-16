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Виновником смертельного ДТП в Омской области стал водитель без прав

Виновником смертельного ДТП в Омской области стал водитель без прав

16 февраля 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг 1MI
Авария случилась 15 февраля на 288-м километре трассы Тюмень – Омск. Участниками ДТП стали Mitsubishi Pajero и рейсовый автобус Ишим-Ивановка, сообщает Мегатюмень.

По данным ГИБДД Тюменской области аварию спровоцировал водитель Mitsubishi. При осмотре выяснилось, что он не имел прав на управление автомобилем. Мужчина за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигался рейсовый автобус с пассажирами. В результате столкновения мгновенно погиб 31-летний пассажир иномарки. Пассажиры автобуса получили травмы средней тяжести.

На месте аварии работала бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, сообщает издание.

#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Страх и ненависть#Происшествия
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