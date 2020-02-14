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Posted 14 февраля 2020,, 09:27

Published 14 февраля 2020,, 09:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Оштрафованный гендиректор Любинского молокозавода заявил, что молоко без антибиотиков

14 февраля 2020, 09:27
Директор Любинского молочно-консервного комбината Геннадий Вальтер подводя итоги работы в 2019 году, заявил, что на заводе использование молока для с антибиотиками для изготовления продукции запрещено, пишет Омскрегион.

По его словам, специалисты ежедневно следят, дают ли коровам антибиотики, для этого берется проба.

«Если есть антибиотики — до свидания. Использование молока с антибиотиками запрещено. У нас ни литра. Более того: раз в месяц мы берем в хозяйствах молоко и на пестициды», - рассказал гендиректор комбината.

На предприятии работает российская система качества ХАССП. Ведется контроль всего этапа от поступления молока до выпуска готовой продукции. На заводе работает собственная лаборатория. Основная масса анализов производится в лабораторном блоке.

Но при этом, омский Россельхознадзор обнаружил, что часть пастеризованного молока, выпускаемого на «Любинском молочно-консервном комбинате», не соответствует нормам Технических регламентов Таможенного союза.

В пробах обнаружили сульфаметазин и триметоприм, являющимися антибиотиками. За нарушение требований к регламенту предприятие получило штраф.

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