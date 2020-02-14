Оштрафованный гендиректор Любинского молокозавода заявил, что молоко без антибиотиков

Posted 14 февраля 2020,, 09:27
Published 14 февраля 2020,, 09:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По его словам, специалисты ежедневно следят, дают ли коровам антибиотики, для этого берется проба.
«Если есть антибиотики — до свидания. Использование молока с антибиотиками запрещено. У нас ни литра. Более того: раз в месяц мы берем в хозяйствах молоко и на пестициды», - рассказал гендиректор комбината.
На предприятии работает российская система качества ХАССП. Ведется контроль всего этапа от поступления молока до выпуска готовой продукции. На заводе работает собственная лаборатория. Основная масса анализов производится в лабораторном блоке.
Но при этом, омский Россельхознадзор обнаружил, что часть пастеризованного молока, выпускаемого на «Любинском молочно-консервном комбинате», не соответствует нормам Технических регламентов Таможенного союза.
В пробах обнаружили сульфаметазин и триметоприм, являющимися антибиотиками. За нарушение требований к регламенту предприятие получило штраф.