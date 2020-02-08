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Posted 8 февраля 2020,, 04:06

Published 8 февраля 2020,, 04:06

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыли еще две школы

8 февраля 2020, 04:06
В 16 из 152 школ Омска полностью отменены занятия, учебные заведения закрыты на карантин из-за большого количества заболевших ОРВИ. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Еще две школы за неделю закрыли на карантин, в других продолжают закрывать отдельные классы. Каждый урок, по сообщению СМИ, начинается с измерения температуры у детей. Этим занимаются учителя и медработники.

С первыми симптомами ОРВИ — насморком, вялостью и кашлем — детей отправляют к медработнику, который осматривает ребенка и отправляет домой, если заболевание подтвердится. Чтобы предотвратить распространение болезни, персонал школы носит медицинские маски, в школах регулярно проветриваются классы и рекреации.

Правила закрытия школы на карантин не изменились: если одновременно в классе отсутствует более 20% учеников, его закрывают. Отмечается, что пока к таким мерам прибегают только в Омске, в области же эпидпорог не превышен, и дети продолжают посещать занятия.

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