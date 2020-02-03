На украшение Омска к 75-летию Победы хотят потратить 18 млн рублей

Posted 3 февраля 2020,, 15:35
Published 3 февраля 2020,, 15:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Деньги, по замыслу депутатов, должны уйти на украшение улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также на различные атрибуты, посвященные Дню Победы. Однако некоторые усомнились в том, что деньги будут потрачены эффективно.
В ответ на это заместитель мэра Богдан Масан пообещал предоставить депутатам полный список работ, которые будут сделаны за эти бюджетные деньги. РИА «Омск-Информ» уточняет, что выделенными деньгами распоряжаться будет управление делами администрации.
В дополнение к 18 млн рублей еще 3.9 млн направят ветеранским организациям, которые должны будут заняться установкой на бульваре Победы фотографий Героев Советского Союза. Также издание отмечает, что деньги пойдут лишь на украшение города. Концертные программы и другие мероприятия в честь Дня Победы будут разрабатываться отдельно.