Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2020,, 15:35

Published 3 февраля 2020,, 15:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На украшение Омска к 75-летию Победы хотят потратить 18 млн рублей

3 февраля 2020, 15:35
На заседании финансово-бюджетного комитета омского Горсовета депутаты обсудили первые поправки в бюджет города. Одно из изменений касается оформления города к 75-летию со Дня Победы — на эти цели предлагается потратить 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Деньги, по замыслу депутатов, должны уйти на украшение улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также на различные атрибуты, посвященные Дню Победы. Однако некоторые усомнились в том, что деньги будут потрачены эффективно.

В ответ на это заместитель мэра Богдан Масан пообещал предоставить депутатам полный список работ, которые будут сделаны за эти бюджетные деньги. РИА «Омск-Информ» уточняет, что выделенными деньгами распоряжаться будет управление делами администрации.

В дополнение к 18 млн рублей еще 3.9 млн направят ветеранским организациям, которые должны будут заняться установкой на бульваре Победы фотографий Героев Советского Союза. Также издание отмечает, что деньги пойдут лишь на украшение города. Концертные программы и другие мероприятия в честь Дня Победы будут разрабатываться отдельно.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15