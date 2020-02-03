На украшение Омска к 75-летию Победы хотят потратить 18 млн рублей

В дополнение к 18 млн рублей еще 3.9 млн направят ветеранским организациям, которые должны будут заняться установкой на бульваре Победы фотографий Героев Советского Союза. Также издание отмечает, что деньги пойдут лишь на украшение города. Концертные программы и другие мероприятия в честь Дня Победы будут разрабатываться отдельно.