Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области автомобиль сбил 9-летнего мальчика

В Омской области автомобиль сбил 9-летнего мальчика

2 февраля 2020, 16:56
Фото: Медиахолдинг 1MI
ДТП произошло сегодня около 13:40 часов. Отечественный автомобиль «ВАЗ-21074» наехал на ребенка, сообщает госавтоинспекция по Омской области.
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Наезд зафиксировали в Тюкалинском районе. Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, который ехал в Тюкалинске по улице Калинина, в районе дома № 92. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд.

В результате ДТП 9-летний мальчик пострадал и был доставлен в больницу.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 66-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» в момент аварии был трезв. Точные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

#Новости#Наезд на пешехода#Аварии#Страх и ненависть#Происшествия
Подпишитесь
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
Сегодня, 11:58
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
Сегодня, 11:20
Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
Сегодня, 14:29
С начала года 108 омичей получили травмы при катании на электросамокатах
Сегодня, 12:30
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
Сегодня, 13:22
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Сегодня, 09:00