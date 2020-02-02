В Омской области автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Наезд зафиксировали в Тюкалинском районе. Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, который ехал в Тюкалинске по улице Калинина, в районе дома № 92. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд.
В результате ДТП 9-летний мальчик пострадал и был доставлен в больницу.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 66-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» в момент аварии был трезв. Точные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.