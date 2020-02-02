Омичка жалуется на обманы со стороны службы такси

До этого был еще один подобный случай. Машина долго не приезжала, как оказалось водитель такси ждал клиентку у другого дома, выяснив точный адрес таксист подъехал, высчитав деньги за простой. Мужчина объяснил, что заказчики сообщили не верный адрес и он в этом не виноват. Еще один раз клиентка отправила на такси маму с 9-летней дочкой. Водитель взял с них дополнительно 50 руб за то, что везет ребенка. Омичка потом звонила в службу поддержки, ей обещали вернуть, но пока не вернули!