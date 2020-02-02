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Омичка жалуется на обманы со стороны службы такси

Омичка жалуется на обманы со стороны службы такси

2 февраля 2020, 17:33
Фото: Медиахолдинг 1MI
Горожанка говорит, что была обманута уже три раза. О своем негативном опыте омичка рассказала в соцсети.

Три раза омичка вызывала такси и все три раза женщина платила лишние деньги.

«Я часто пользуюсь услугами такси. Но последних три раза подряд они просто разводят, как лохов! Последний случай: машина подана, выхожу, а машины нет. Время простоя идет, а у водителя номер телефона недоступен. Машины так и не было, водитель отбил отмену заказа, но деньги с карты списались!» — пишет горожанка.

До этого был еще один подобный случай. Машина долго не приезжала, как оказалось водитель такси ждал клиентку у другого дома, выяснив точный адрес таксист подъехал, высчитав деньги за простой. Мужчина объяснил, что заказчики сообщили не верный адрес и он в этом не виноват. Еще один раз клиентка отправила на такси маму с 9-летней дочкой. Водитель взял с них дополнительно 50 руб за то, что везет ребенка. Омичка потом звонила в службу поддержки, ей обещали вернуть, но пока не вернули!

Автор публикации в соцсети пожелала остаться анонимом и посоветовала омичам быть внимательными при вызове и выборе такси.

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