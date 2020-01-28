В Омске запустили в работу систему диагностики коронавируса

Posted 28 января 2020,, 11:25
Published 28 января 2020,, 11:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Полный анализ биологического материала потенциально зараженного человека проводится за 7-10 часов. Ранее при подозрении на коронавирус собранные у человека биологические материалы приходилось отправлять в Новосибирск, пишет «ОмскРегион».
Несмотря на то, что в Омской области, по последним данным, не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, специалисты признают полезность тест-системы: «Нужно отдать должное специалистам референтного центра „Вектор“ из Новосибирска. Они за 2.5 недели сделали тест-систему. Она представляет собой стандартную тест-систему, с которой наши специалисты работают для определения других групп возбудителей. Это очень хорошо, обучать людей и перестраиваться не нужно. Теперь, не дай бог, появятся люди с подозрением на коронавирус. Мы сможем очень быстро определить результат», — пояснил руководитель отдела природно-очаговых инфекций ФБУН «Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций» Валерий Якименко.
Специалист пояснил, что смертельно опасный вирус сам не способен существовать при высоких температурах: при повышении температуры тела человека до 40 градусов вирус с почти 100% вероятностью погибнет, и человека будет значительно проще излечить.
По предположению Валерия Якименко, на создание вакцины уйдет минимум 3 месяца, еще некоторое время понадобится, чтобы протестировать ее на людях. В итоге готовая к использованию вакцина будет готова только к лету 2020 года, и в это время заразившихся людей нужно будет вытаскивать из тяжелого состояния, сообщает РИА «ОмскИнформ».
Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Шахова рассказала изданию «ОмскЗдесь», что повышенная температура с начала года была выявлена только у одного пассажира, прилетевшего в Омск на самолете. Мужчина прилетел из Индии с температурой 37.6 градусов, которая стали следствием ОРВИ. Всего же с 1 января 2020 года было досмотрено 33 рейса и 5428 пассажиров, уточняет издание.
В Китае количество погибших от коронавируса возросло до 100 человек. Всего заболевание подтверждено у более чем 4500 человек в разных странах мира.