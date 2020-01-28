В Омске запустили в работу систему диагностики коронавируса

Несмотря на то, что в Омской области, по последним данным, не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, специалисты признают полезность тест-системы: «Нужно отдать должное специалистам референтного центра „Вектор“ из Новосибирска. Они за 2.5 недели сделали тест-систему. Она представляет собой стандартную тест-систему, с которой наши специалисты работают для определения других групп возбудителей. Это очень хорошо, обучать людей и перестраиваться не нужно. Теперь, не дай бог, появятся люди с подозрением на коронавирус. Мы сможем очень быстро определить результат», — пояснил руководитель отдела природно-очаговых инфекций ФБУН «Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций» Валерий Якименко.